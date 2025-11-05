Crocodile Finance (CROC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 10.34 $ 10.34 $ 10.34 24u laag $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 24u hoog 24u laag $ 10.34$ 10.34 $ 10.34 24u hoog $ 12.0$ 12.0 $ 12.0 Hoogste prijs ooit $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 Laagste prijs $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 Prijswijziging (1u) +0.76% Prijswijziging (1D) +3.02% Prijswijziging (7D) -13.93% Prijswijziging (7D) -13.93%

Crocodile Finance (CROC) real-time prijs is $11.97. De afgelopen 24 uur werd er CROC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 10.34 en een hoogtepunt van $ 12.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CROC hoogste prijs aller tijden is $ 29.85, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 9.96 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CROC met +0.76% veranderd in het afgelopen uur, +3.02% in de afgelopen 24 uur en -13.93% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Crocodile Finance (CROC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Circulerende voorraad 173.93K 173.93K 173.93K Totale voorraad 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

De huidige marktkapitalisatie van Crocodile Finance is $ 2.09M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CROC is 173.93K, met een totale voorraad van 173927.1726143236. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.09M.