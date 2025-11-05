Croatian Football Federation Token (VATRENI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 24u laag $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 24u hoog 24u laag $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 24u hoog $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Hoogste prijs ooit $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Laagste prijs $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Prijswijziging (1u) -0.31% Prijswijziging (1D) -5.69% Prijswijziging (7D) -13.65% Prijswijziging (7D) -13.65%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) real-time prijs is $1.37. De afgelopen 24 uur werd er VATRENI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.36 en een hoogtepunt van $ 1.45, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VATRENI hoogste prijs aller tijden is $ 1.85, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.050045 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VATRENI met -0.31% veranderd in het afgelopen uur, -5.69% in de afgelopen 24 uur en -13.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 29.28M$ 29.28M $ 29.28M Circulerende voorraad 3.89M 3.89M 3.89M Totale voorraad 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

De huidige marktkapitalisatie van Croatian Football Federation Token is $ 5.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VATRENI is 3.89M, met een totale voorraad van 21359921.793765157. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.28M.