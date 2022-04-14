Cris Hensan (SEAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cris Hensan (SEAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cris Hensan (SEAT) Informatie SEAT is a charitable token that has made verifiable donations to charities and is a meme of a popular television series from the early 2000s. SEAT is a charitable token that has made verifiable donations to charities and is a meme of a popular television series from the early 2000s. Officiële website: https://crishensan.com/ Koop nu SEAT!

Cris Hensan (SEAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cris Hensan (SEAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.53K $ 16.53K $ 16.53K Totale voorraad: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M Circulerende voorraad: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.53K $ 16.53K $ 16.53K Hoogste ooit: $ 0.00161349 $ 0.00161349 $ 0.00161349 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cris Hensan (SEAT) prijs

Cris Hensan (SEAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cris Hensan (SEAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SEAT begrijpt, kun je de live prijs van SEAT token verkennen!

