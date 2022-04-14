CRIME (CRIME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CRIME (CRIME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CRIME (CRIME) Informatie CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security. Officiële website: https://arena.social/community/0xC55Fa890fd62c25c85D46f57aC972f3F30839E2F Koop nu CRIME!

CRIME (CRIME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CRIME (CRIME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.58K $ 87.58K $ 87.58K Totale voorraad: $ 9.75B $ 9.75B $ 9.75B Circulerende voorraad: $ 9.75B $ 9.75B $ 9.75B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 87.58K $ 87.58K $ 87.58K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CRIME (CRIME) prijs

CRIME (CRIME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CRIME (CRIME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRIME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRIME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRIME begrijpt, kun je de live prijs van CRIME token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRIME Wil je weten waar je CRIME naartoe gaat? Onze CRIME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRIME token!

