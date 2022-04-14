Crestal Nation (NATION) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crestal Nation (NATION), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Crestal Nation (NATION) Informatie Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. Officiële website: https://www.crestal.network/ Whitepaper: https://docs.crestal.network/nation/litepaper

Crestal Nation (NATION) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crestal Nation (NATION), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.13B $ 3.13B $ 3.13B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.85M $ 8.85M $ 8.85M Hoogste ooit: $ 0.00168538 $ 0.00168538 $ 0.00168538 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00088096 $ 0.00088096 $ 0.00088096 Meer informatie over Crestal Nation (NATION) prijs

Crestal Nation (NATION) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crestal Nation (NATION) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NATION tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NATION tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NATION begrijpt, kun je de live prijs van NATION token verkennen!

