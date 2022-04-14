Credefi (CREDI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Credefi (CREDI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Credefi (CREDI) Informatie Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined. Officiële website: https://www.credefi.io/

Credefi (CREDI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Credefi (CREDI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Totale voorraad: $ 948.57M $ 948.57M $ 948.57M Circulerende voorraad: $ 748.57M $ 748.57M $ 748.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Hoogste ooit: $ 0.317732 $ 0.317732 $ 0.317732 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00371915 $ 0.00371915 $ 0.00371915 Meer informatie over Credefi (CREDI) prijs

Credefi (CREDI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Credefi (CREDI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CREDI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CREDI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CREDI begrijpt, kun je de live prijs van CREDI token verkennen!

