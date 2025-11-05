CreatorDAO (CREATOR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00399698 24u laag $ 0.00474157 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.02225446 Laagste prijs $ 0.00269697 Prijswijziging (1u) +0.66% Prijswijziging (1D) -1.15% Prijswijziging (7D) -28.85%

CreatorDAO (CREATOR) real-time prijs is $0.00449928. De afgelopen 24 uur werd er CREATOR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00399698 en een hoogtepunt van $ 0.00474157, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CREATOR hoogste prijs aller tijden is $ 0.02225446, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00269697 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CREATOR met +0.66% veranderd in het afgelopen uur, -1.15% in de afgelopen 24 uur en -28.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CreatorDAO (CREATOR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.07M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.50M Circulerende voorraad 238.80M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CreatorDAO is $ 1.07M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CREATOR is 238.80M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.50M.