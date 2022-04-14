CraftCoin (CRC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CraftCoin (CRC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CraftCoin (CRC) Informatie CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Officiële website: https://craftcoin.info/

CraftCoin (CRC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CraftCoin (CRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.41K $ 50.41K $ 50.41K Totale voorraad: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Circulerende voorraad: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.41K $ 50.41K $ 50.41K Hoogste ooit: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Laagste ooit: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Huidige prijs: $ 0.057327 $ 0.057327 $ 0.057327 Meer informatie over CraftCoin (CRC) prijs

CraftCoin (CRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CraftCoin (CRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRC begrijpt, kun je de live prijs van CRC token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRC Wil je weten waar je CRC naartoe gaat? Onze CRC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRC token!

