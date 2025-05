Wat is Cradle Games (CRADLE)?

CRADLE - Introduction Bridging groundbreaking VR experiences and next-gen streaming innovation, $CRADLE isn’t just a token—it’s your gateway to the future of gaming and esports. A Token with Purpose, Innovation, and Impact $CRADLE is the lifeblood of two revolutionary platforms: Cradle of Sins: A VR & PC cross-play multiplayer fantasy game redefining immersive gaming. Streamble: A livestream hub that combines interactive game streaming, live betting, and seamless tournament experiences.

Cradle Games (CRADLE) hulpbron Whitepaper Officiële website