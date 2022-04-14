CRAB (CRAB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CRAB (CRAB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CRAB (CRAB) Informatie The memecoin that claws its way to the top. With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor. We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map. You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold. This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up! SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore. SNIP. SNIP. Officiële website: https://thecrabsite.com

CRAB (CRAB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CRAB (CRAB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.03K $ 28.03K $ 28.03K Totale voorraad: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Circulerende voorraad: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.03K $ 28.03K $ 28.03K Hoogste ooit: $ 0.00877154 $ 0.00877154 $ 0.00877154 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CRAB (CRAB) prijs

CRAB (CRAB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CRAB (CRAB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRAB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRAB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRAB begrijpt, kun je de live prijs van CRAB token verkennen!

