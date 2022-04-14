cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in cr0w by Virtuals (CROW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

cr0w by Virtuals (CROW) Informatie cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Whitepaper: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper

cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor cr0w by Virtuals (CROW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 77.71K $ 77.71K $ 77.71K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 967.47M $ 967.47M $ 967.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 80.32K $ 80.32K $ 80.32K Hoogste ooit: $ 0.02626172 $ 0.02626172 $ 0.02626172 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over cr0w by Virtuals (CROW) prijs

cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van cr0w by Virtuals (CROW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CROW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CROW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CROW begrijpt, kun je de live prijs van CROW token verkennen!

