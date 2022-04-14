CPA by Virtuals (CPA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CPA by Virtuals (CPA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CPA by Virtuals (CPA) Informatie $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. Officiële website: https://www.agentcpa.ai/ Koop nu CPA!

CPA by Virtuals (CPA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CPA by Virtuals (CPA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 205.08K $ 205.08K $ 205.08K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 819.24M $ 819.24M $ 819.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 250.34K $ 250.34K $ 250.34K Hoogste ooit: $ 0.00766071 $ 0.00766071 $ 0.00766071 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00025013 $ 0.00025013 $ 0.00025013 Meer informatie over CPA by Virtuals (CPA) prijs

CPA by Virtuals (CPA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CPA by Virtuals (CPA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CPA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CPA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CPA begrijpt, kun je de live prijs van CPA token verkennen!

Prijsvoorspelling van CPA Wil je weten waar je CPA naartoe gaat? Onze CPA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CPA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!