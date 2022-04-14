Cow Patty Bingo (MOO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cow Patty Bingo (MOO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cow Patty Bingo (MOO) Informatie Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will "drop" on a bingo board. Inspired by the classic "cow patty bingo," Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that's both amusing and engaging for the community. Officiële website: https://moopattybingo.com/

Cow Patty Bingo (MOO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cow Patty Bingo (MOO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.61K Totale voorraad: $ 899.27M Circulerende voorraad: $ 899.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.61K Hoogste ooit: $ 0.00214171 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Cow Patty Bingo (MOO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cow Patty Bingo (MOO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOO begrijpt, kun je de live prijs van MOO token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOO Wil je weten waar je MOO naartoe gaat? Onze MOO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOO token!

