Covesting (COV) Informatie Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting. Officiële website: https://covesting.io Whitepaper: https://covesting.io/Covesting_White_Paper.pdf

Covesting (COV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Covesting (COV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 472.76K $ 472.76K $ 472.76K Totale voorraad: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Circulerende voorraad: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 472.76K $ 472.76K $ 472.76K Hoogste ooit: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Laagste ooit: $ 0.002 $ 0.002 $ 0.002 Huidige prijs: $ 0.02524676 $ 0.02524676 $ 0.02524676 Meer informatie over Covesting (COV) prijs

Covesting (COV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Covesting (COV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COV begrijpt, kun je de live prijs van COV token verkennen!

Prijsvoorspelling van COV Wil je weten waar je COV naartoe gaat? Onze COV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COV token!

