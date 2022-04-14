CosmicSwap (COSMIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CosmicSwap (COSMIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CosmicSwap (COSMIC) Informatie
CosmicSwap is a yield aggregator and farm running on the Binance Smart Chain and uses PancakeSwap as the primary exchange with a cool new feature that lets you earn COSMIC tokens for staking and providing liquidity. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farms with high APR.
Officiële website: https://cosmicswap.finance/

CosmicSwap (COSMIC) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CosmicSwap (COSMIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Marktkapitalisatie: $ 0.00
Totale voorraad: $ 121.37K
Circulerende voorraad: $ 0.00
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.10K
Hoogste ooit: $ 6.1
Laagste ooit: $ 0.02290749
Huidige prijs: $ 0.02558817

CosmicSwap (COSMIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CosmicSwap (COSMIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COSMIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COSMIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COSMIC begrijpt, kun je de live prijs van COSMIC token verkennen!

