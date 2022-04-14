Cosmic Universe Magick (MAGICK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cosmic Universe Magick (MAGICK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Informatie MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG. MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG. Officiële website: https://cosmicguild.one/ Whitepaper: https://r2.cosmicuniverse.io/whitepaper.pdf Koop nu MAGICK!

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cosmic Universe Magick (MAGICK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 177.46K $ 177.46K $ 177.46K Totale voorraad: $ 98.93M $ 98.93M $ 98.93M Circulerende voorraad: $ 63.89M $ 63.89M $ 63.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 274.77K $ 274.77K $ 274.77K Hoogste ooit: $ 4.44 $ 4.44 $ 4.44 Laagste ooit: $ 0.00149764 $ 0.00149764 $ 0.00149764 Huidige prijs: $ 0.00277746 $ 0.00277746 $ 0.00277746 Meer informatie over Cosmic Universe Magick (MAGICK) prijs

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cosmic Universe Magick (MAGICK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAGICK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAGICK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAGICK begrijpt, kun je de live prijs van MAGICK token verkennen!

