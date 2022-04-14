Cosmic Champs (COSG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cosmic Champs (COSG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cosmic Champs (COSG) Informatie Cosmic Gold (COSG) is the governance token for Cosmic Champs which is a 3D, P2E, real-time strategy game on the Algorand blockchain. Travel around the cosmic universe to battle friends — or enemies — in real-time and earn tokens and NFTs. COSG is also used as a secondary P2E token and can be staked to earn rewards. Cosmic Gold (COSG) is the governance token for Cosmic Champs which is a 3D, P2E, real-time strategy game on the Algorand blockchain. Travel around the cosmic universe to battle friends — or enemies — in real-time and earn tokens and NFTs. COSG is also used as a secondary P2E token and can be staked to earn rewards. Officiële website: https://www.cosmicchamps.com/ Whitepaper: https://cosmicchamps.com/whitepaper

Cosmic Champs (COSG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cosmic Champs (COSG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 110.46K $ 110.46K $ 110.46K Hoogste ooit: $ 0.12641 $ 0.12641 $ 0.12641 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00040911 $ 0.00040911 $ 0.00040911

Cosmic Champs (COSG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cosmic Champs (COSG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COSG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COSG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

