Cosanta (COSA) Informatie What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What's next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Officiële website: https://cosanta.net/ Whitepaper: https://cosanta.net/en#about

Cosanta (COSA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cosanta (COSA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 876.14K $ 876.14K $ 876.14K Totale voorraad: $ 365.59K $ 365.59K $ 365.59K Circulerende voorraad: $ 365.59K $ 365.59K $ 365.59K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 876.14K $ 876.14K $ 876.14K Hoogste ooit: $ 11.71 $ 11.71 $ 11.71 Laagste ooit: $ 0.19178 $ 0.19178 $ 0.19178 Huidige prijs: $ 2.4 $ 2.4 $ 2.4

Cosanta (COSA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cosanta (COSA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COSA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COSA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COSA begrijpt, kun je de live prijs van COSA token verkennen!

Prijsvoorspelling van COSA Wil je weten waar je COSA naartoe gaat? Onze COSA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

