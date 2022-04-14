Corporate Audit AI (AUDIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Corporate Audit AI (AUDIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Corporate Audit AI (AUDIT) Informatie analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we're flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios. Officiële website: https://corporateauditai.com/

Corporate Audit AI (AUDIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Corporate Audit AI (AUDIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.08K $ 37.08K $ 37.08K Totale voorraad: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Circulerende voorraad: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.08K $ 37.08K $ 37.08K Hoogste ooit: $ 0.03545965 $ 0.03545965 $ 0.03545965 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Corporate Audit AI (AUDIT) prijs

Corporate Audit AI (AUDIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Corporate Audit AI (AUDIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUDIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUDIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUDIT begrijpt, kun je de live prijs van AUDIT token verkennen!

