COQ AI (COQAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COQ AI (COQAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COQ AI (COQAI) Informatie COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. Officiële website: https://ai.coq.xyz/ Koop nu COQAI!

COQ AI (COQAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COQ AI (COQAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 391.50K $ 391.50K $ 391.50K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 559.29K $ 559.29K $ 559.29K Hoogste ooit: $ 0.01613858 $ 0.01613858 $ 0.01613858 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00055533 $ 0.00055533 $ 0.00055533 Meer informatie over COQ AI (COQAI) prijs

COQ AI (COQAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COQ AI (COQAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COQAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COQAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COQAI begrijpt, kun je de live prijs van COQAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van COQAI Wil je weten waar je COQAI naartoe gaat? Onze COQAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COQAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!