Conwai (CONWAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Conwai (CONWAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Conwai (CONWAI) Informatie One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life. Officiële website: https://conwai.net Whitepaper: https://conwai.net/docs

Conwai (CONWAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Conwai (CONWAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.56M $ 12.56M $ 12.56M Hoogste ooit: $ 0.00497817 $ 0.00497817 $ 0.00497817 Laagste ooit: $ 0.00125157 $ 0.00125157 $ 0.00125157 Huidige prijs: $ 0.00125561 $ 0.00125561 $ 0.00125561 Meer informatie over Conwai (CONWAI) prijs

Conwai (CONWAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Conwai (CONWAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CONWAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CONWAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CONWAI begrijpt, kun je de live prijs van CONWAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van CONWAI Wil je weten waar je CONWAI naartoe gaat? Onze CONWAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CONWAI token!

