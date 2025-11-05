BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Conspiracy Guy prijs vandaag is 0.00001711 USD. Volg realtime CGUY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CGUY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Conspiracy Guy prijs vandaag is 0.00001711 USD. Volg realtime CGUY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CGUY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CGUY

CGUY Prijsinformatie

Wat is CGUY

CGUY officiële website

CGUY tokenomie

CGUY Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Conspiracy Guy logo

Conspiracy Guy Prijs (CGUY)

Niet genoteerd

1 CGUY naar USD live prijs:

--
----
-7.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Conspiracy Guy (CGUY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:41:12 (UTC+8)

Conspiracy Guy (CGUY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00001594
$ 0.00001594$ 0.00001594
24u laag
$ 0.00001883
$ 0.00001883$ 0.00001883
24u hoog

$ 0.00001594
$ 0.00001594$ 0.00001594

$ 0.00001883
$ 0.00001883$ 0.00001883

$ 0.00017146
$ 0.00017146$ 0.00017146

$ 0.00001594
$ 0.00001594$ 0.00001594

--

-7.48%

-32.02%

-32.02%

Conspiracy Guy (CGUY) real-time prijs is $0.00001711. De afgelopen 24 uur werd er CGUY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001594 en een hoogtepunt van $ 0.00001883, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CGUY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00017146, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001594 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CGUY met -- veranderd in het afgelopen uur, -7.48% in de afgelopen 24 uur en -32.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Conspiracy Guy (CGUY) Marktinformatie

$ 17.11K
$ 17.11K$ 17.11K

--
----

$ 17.11K
$ 17.11K$ 17.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Conspiracy Guy is $ 17.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CGUY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.11K.

Conspiracy Guy (CGUY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Conspiracy Guy naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Conspiracy Guy naar USD $ -0.0000066800.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Conspiracy Guy naar USD $ -0.0000113361.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Conspiracy Guy naar USD $ -0.0000485267051209968.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-7.48%
30 dagen$ -0.0000066800-39.04%
60 dagen$ -0.0000113361-66.25%
90 dagen$ -0.0000485267051209968-73.93%

Wat is Conspiracy Guy (CGUY)?

Conspiracy Guy, an original handmade memecoin, centers on a character who discovers what he believes is the "truth" on BaseTube. The project’s mission is to build a vibrant ecosystem around this quirky figure, with ambitious plans to launch a cartoon show featuring his adventures. The show will be shared across platforms like Zora, Instagram, TikTok, and a forthcoming Base app, merging crypto culture with entertaining, narrative-driven content to engage a wide audience.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Conspiracy Guy (CGUY) hulpbron

Officiële website

Conspiracy Guy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Conspiracy Guy (CGUY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Conspiracy Guy (CGUY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Conspiracy Guy te bekijken.

Bekijk nu de Conspiracy Guy prijsvoorspelling !

CGUY naar lokale valuta's

Conspiracy Guy (CGUY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Conspiracy Guy (CGUY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CGUY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Conspiracy Guy (CGUY)

Hoeveel is Conspiracy Guy (CGUY) vandaag waard?
De live CGUY prijs in USD is 0.00001711 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CGUY naar USD prijs?
De huidige prijs van CGUY naar USD is $ 0.00001711. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Conspiracy Guy?
De marktkapitalisatie van CGUY is $ 17.11K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CGUY?
De circulerende voorraad van CGUY is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CGUY?
CGUY bereikte een ATH-prijs van 0.00017146 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CGUY?
CGUY zag een ATL-prijs van 0.00001594 USD.
Wat is het handelsvolume van CGUY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CGUY is -- USD.
Zal CGUY dit jaar hoger gaan?
CGUY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CGUY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:41:12 (UTC+8)

Conspiracy Guy (CGUY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,050.45
$103,050.45$103,050.45

-0.12%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,346.65
$3,346.65$3,346.65

-4.57%

Solana logo

Solana

SOL

$158.77
$158.77$158.77

-1.67%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9690
$0.9690$0.9690

+29.63%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,050.45
$103,050.45$103,050.45

-0.12%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,346.65
$3,346.65$3,346.65

-4.57%

Solana logo

Solana

SOL

$158.77
$158.77$158.77

-1.67%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2616
$2.2616$2.2616

-0.89%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16497
$0.16497$0.16497

+0.63%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03740
$0.03740$0.03740

+49.60%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01197
$0.01197$0.01197

+59.60%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00711
$0.00711$0.00711

+9.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2183
$0.2183$0.2183

+336.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06210
$0.06210$0.06210

+304.82%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048837
$0.0000000048837$0.0000000048837

+248.78%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2056
$0.2056$0.2056

+213.89%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000220
$0.000000000220$0.000000000220

+155.81%