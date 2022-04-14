CONDO (CONDO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CONDO (CONDO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CONDO (CONDO) Informatie Condo is the world's first memetoken based on Real-World Assets, investing in Real-World Assets. At its core, Condo acts as an incubator, nurturing the development and expansion of pioneering RWA projects. The treasury's investments will contribute to its growth, with aspirations to expand into tens of millions of dollars and establish strategic alliances with leading RWA projects. Officiële website: https://condobase.io/

CONDO (CONDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CONDO (CONDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.52M Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.52M Hoogste ooit: $ 0.00080347 Laagste ooit: $ 0.00004697 Huidige prijs: $ 0.00015165

CONDO (CONDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CONDO (CONDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CONDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CONDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CONDO begrijpt, kun je de live prijs van CONDO token verkennen!

Prijsvoorspelling van CONDO Wil je weten waar je CONDO naartoe gaat? Onze CONDO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

