Concilium (CONCILIUM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 24u laag $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 24u hoog 24u laag $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 24u hoog $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 Hoogste prijs ooit $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Laagste prijs $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Prijswijziging (1u) -0.13% Prijswijziging (1D) -17.95% Prijswijziging (7D) -36.98% Prijswijziging (7D) -36.98%

Concilium (CONCILIUM) real-time prijs is $2.17. De afgelopen 24 uur werd er CONCILIUM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.02 en een hoogtepunt van $ 2.65, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CONCILIUM hoogste prijs aller tijden is $ 5.57, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.16 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CONCILIUM met -0.13% veranderd in het afgelopen uur, -17.95% in de afgelopen 24 uur en -36.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Concilium (CONCILIUM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.59M$ 10.59M $ 10.59M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Circulerende voorraad 4.88M 4.88M 4.88M Totale voorraad 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

De huidige marktkapitalisatie van Concilium is $ 10.59M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CONCILIUM is 4.88M, met een totale voorraad van 4999999.999999373. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.86M.