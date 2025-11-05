Concentric Industries (CONCENTRIC) Prijsinformatie (USD)

Concentric Industries (CONCENTRIC) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CONCENTRIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CONCENTRIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00442362, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CONCENTRIC met +0.56% veranderd in het afgelopen uur, +2.11% in de afgelopen 24 uur en -24.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Concentric Industries is $ 513.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CONCENTRIC is 871.82M, met een totale voorraad van 999946936.5288035. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 588.72K.