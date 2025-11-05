BeursDEX+
De live Concentric Industries prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime CONCENTRIC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CONCENTRIC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CONCENTRIC

CONCENTRIC Prijsinformatie

Wat is CONCENTRIC

CONCENTRIC officiële website

CONCENTRIC tokenomie

CONCENTRIC Prijsvoorspelling

Concentric Industries Prijs (CONCENTRIC)

Niet genoteerd

1 CONCENTRIC naar USD live prijs:

$0.00058875
$0.00058875$0.00058875
+2.10%1D
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:57:07 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

+2.11%

-24.03%

-24.03%

Concentric Industries (CONCENTRIC) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CONCENTRIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CONCENTRIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00442362, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CONCENTRIC met +0.56% veranderd in het afgelopen uur, +2.11% in de afgelopen 24 uur en -24.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Marktinformatie

$ 513.29K
$ 513.29K$ 513.29K

--
----

$ 588.72K
$ 588.72K$ 588.72K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

De huidige marktkapitalisatie van Concentric Industries is $ 513.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CONCENTRIC is 871.82M, met een totale voorraad van 999946936.5288035. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 588.72K.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Concentric Industries naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Concentric Industries naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Concentric Industries naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Concentric Industries naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.11%
30 dagen$ 0-8.28%
60 dagen$ 0-71.29%
90 dagen$ 0--

Wat is Concentric Industries (CONCENTRIC)?

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Concentric Industries (CONCENTRIC) hulpbron

Officiële website

Concentric Industries Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Concentric Industries (CONCENTRIC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Concentric Industries (CONCENTRIC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Concentric Industries te bekijken.

Bekijk nu de Concentric Industries prijsvoorspelling !

CONCENTRIC naar lokale valuta's

Concentric Industries (CONCENTRIC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Concentric Industries (CONCENTRIC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CONCENTRIC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Concentric Industries (CONCENTRIC)

Hoeveel is Concentric Industries (CONCENTRIC) vandaag waard?
De live CONCENTRIC prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CONCENTRIC naar USD prijs?
De huidige prijs van CONCENTRIC naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Concentric Industries?
De marktkapitalisatie van CONCENTRIC is $ 513.29K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CONCENTRIC?
De circulerende voorraad van CONCENTRIC is 871.82M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CONCENTRIC?
CONCENTRIC bereikte een ATH-prijs van 0.00442362 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CONCENTRIC?
CONCENTRIC zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van CONCENTRIC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CONCENTRIC is -- USD.
Zal CONCENTRIC dit jaar hoger gaan?
CONCENTRIC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CONCENTRIC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:57:07 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

