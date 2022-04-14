Concentrator (CTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Concentrator (CTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Concentrator (CTR) Informatie CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve's ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator's revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Officiële website: https://concentrator.aladdin.club/ Koop nu CTR!

Concentrator (CTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Concentrator (CTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Totale voorraad: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Circulerende voorraad: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Hoogste ooit: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Laagste ooit: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 Huidige prijs: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Meer informatie over Concentrator (CTR) prijs

Concentrator (CTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Concentrator (CTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CTR begrijpt, kun je de live prijs van CTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van CTR Wil je weten waar je CTR naartoe gaat? Onze CTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CTR token!

