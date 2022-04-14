Comsats (CSAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Comsats (CSAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Comsats (CSAS) Informatie Comsats - Supports standard tokens on Bitcoin The focus is on providing ideas and decentralized solutions to grow the Bitcoin ecosystem, along with a seamless user experience and competitive fees. Comsats also supports and develops new ideas to perfect the concepts of official Bitcoin token standards such as: BRC-20, ORC-20, etc. Officiële website: https://comsats.io/ Whitepaper: https://docs.comsats.io/

Comsats (CSAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Comsats (CSAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 117.58K $ 117.58K $ 117.58K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 117.58K $ 117.58K $ 117.58K Hoogste ooit: $ 0.051883 $ 0.051883 $ 0.051883 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011758 $ 0.00011758 $ 0.00011758 Meer informatie over Comsats (CSAS) prijs

Comsats (CSAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Comsats (CSAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CSAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CSAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CSAS begrijpt, kun je de live prijs van CSAS token verkennen!

Prijsvoorspelling van CSAS Wil je weten waar je CSAS naartoe gaat? Onze CSAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CSAS token!

