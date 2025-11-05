BeursDEX+
De live Compliant Naira prijs vandaag is 0.00068673 USD. Volg realtime CNGN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CNGN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Compliant Naira Prijs (CNGN)

$0.00068673
Compliant Naira (CNGN) live prijsgrafiek
Compliant Naira (CNGN) Prijsinformatie (USD)

$ 0.00067857
$ 0.00069254
$ 0.00067857
$ 0.00069254
$ 0.00070882
$ 0.00064906
Compliant Naira (CNGN) real-time prijs is $0.00068673. De afgelopen 24 uur werd er CNGN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00067857 en een hoogtepunt van $ 0.00069254, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CNGN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00070882, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00064906 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CNGN met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.61% in de afgelopen 24 uur en +1.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Compliant Naira (CNGN) Marktinformatie

$ 448.58K
--
$ 448.58K
653.20M
653,203,572.9949999
De huidige marktkapitalisatie van Compliant Naira is $ 448.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CNGN is 653.20M, met een totale voorraad van 653203572.9949999. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 448.58K.

Compliant Naira (CNGN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Compliant Naira naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Compliant Naira naar USD $ +0.0000102293.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Compliant Naira naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Compliant Naira naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.61%
30 dagen$ +0.0000102293+1.49%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Compliant Naira (CNGN)?

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

Compliant Naira (CNGN) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Compliant Naira Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Compliant Naira (CNGN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Compliant Naira (CNGN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Compliant Naira te bekijken.

Bekijk nu de Compliant Naira prijsvoorspelling !

CNGN naar lokale valuta's

Compliant Naira (CNGN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Compliant Naira (CNGN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CNGN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Compliant Naira (CNGN)

Hoeveel is Compliant Naira (CNGN) vandaag waard?
De live CNGN prijs in USD is 0.00068673 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CNGN naar USD prijs?
De huidige prijs van CNGN naar USD is $ 0.00068673. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Compliant Naira?
De marktkapitalisatie van CNGN is $ 448.58K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CNGN?
De circulerende voorraad van CNGN is 653.20M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CNGN?
CNGN bereikte een ATH-prijs van 0.00070882 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CNGN?
CNGN zag een ATL-prijs van 0.00064906 USD.
Wat is het handelsvolume van CNGN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CNGN is -- USD.
Zal CNGN dit jaar hoger gaan?
CNGN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CNGN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

