Company (COMPANY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00027455 $ 0.00027455 $ 0.00027455 24u laag $ 0.00033309 $ 0.00033309 $ 0.00033309 24u hoog 24u laag $ 0.00027455$ 0.00027455 $ 0.00027455 24u hoog $ 0.00033309$ 0.00033309 $ 0.00033309 Hoogste prijs ooit $ 0.0005337$ 0.0005337 $ 0.0005337 Laagste prijs $ 0.00024374$ 0.00024374 $ 0.00024374 Prijswijziging (1u) -1.66% Prijswijziging (1D) -0.40% Prijswijziging (7D) -12.19% Prijswijziging (7D) -12.19%

Company (COMPANY) real-time prijs is $0.00032541. De afgelopen 24 uur werd er COMPANY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00027455 en een hoogtepunt van $ 0.00033309, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COMPANY hoogste prijs aller tijden is $ 0.0005337, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00024374 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COMPANY met -1.66% veranderd in het afgelopen uur, -0.40% in de afgelopen 24 uur en -12.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Company (COMPANY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 325.93K$ 325.93K $ 325.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 325.93K$ 325.93K $ 325.93K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Company is $ 325.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COMPANY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 325.93K.