Common Bird (CBIRD) Informatie ​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​ Officiële website: https://commonbirdxrpl.com/

Common Bird (CBIRD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Common Bird (CBIRD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 539.98K $ 539.98K $ 539.98K Totale voorraad: $ 99.93B $ 99.93B $ 99.93B Circulerende voorraad: $ 99.93B $ 99.93B $ 99.93B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 539.98K $ 539.98K $ 539.98K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Common Bird (CBIRD) prijs

Common Bird (CBIRD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Common Bird (CBIRD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CBIRD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CBIRD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CBIRD begrijpt, kun je de live prijs van CBIRD token verkennen!

Prijsvoorspelling van CBIRD Wil je weten waar je CBIRD naartoe gaat? Onze CBIRD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CBIRD token!

