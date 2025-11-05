Comcast xStock (CMCSAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 26.9 $ 26.9 $ 26.9 24u laag $ 27.63 $ 27.63 $ 27.63 24u hoog 24u laag $ 26.9$ 26.9 $ 26.9 24u hoog $ 27.63$ 27.63 $ 27.63 Hoogste prijs ooit $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Laagste prijs $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Prijswijziging (1u) +0.29% Prijswijziging (1D) +0.90% Prijswijziging (7D) -6.05% Prijswijziging (7D) -6.05%

Comcast xStock (CMCSAX) real-time prijs is $27.45. De afgelopen 24 uur werd er CMCSAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 26.9 en een hoogtepunt van $ 27.63, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CMCSAX hoogste prijs aller tijden is $ 34.79, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 25.94 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CMCSAX met +0.29% veranderd in het afgelopen uur, +0.90% in de afgelopen 24 uur en -6.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Comcast xStock (CMCSAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 268.67K$ 268.67K $ 268.67K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Circulerende voorraad 9.79K 9.79K 9.79K Totale voorraad 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

De huidige marktkapitalisatie van Comcast xStock is $ 268.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CMCSAX is 9.79K, met een totale voorraad van 60092.05789806494. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.65M.