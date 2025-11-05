COMBO (COMBO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Laagste prijs $ 0.00016005$ 0.00016005 $ 0.00016005 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -96.28% Prijswijziging (7D) -96.28%

COMBO (COMBO) real-time prijs is $0.00016091. De afgelopen 24 uur werd er COMBO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COMBO hoogste prijs aller tijden is $ 5.44, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00016005 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COMBO met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -96.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

COMBO (COMBO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K Circulerende voorraad 82.38M 82.38M 82.38M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van COMBO is $ 13.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COMBO is 82.38M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.09K.