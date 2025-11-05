COLORS (COLORS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0001079 24u laag $ 0.0001209 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00034162 Laagste prijs $ 0.00010311 Prijswijziging (1u) -0.87% Prijswijziging (1D) -1.06% Prijswijziging (7D) -10.43%

COLORS (COLORS) real-time prijs is $0.00011693. De afgelopen 24 uur werd er COLORS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001079 en een hoogtepunt van $ 0.0001209, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COLORS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00034162, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010311 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COLORS met -0.87% veranderd in het afgelopen uur, -1.06% in de afgelopen 24 uur en -10.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

COLORS (COLORS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 117.48K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 117.48K Circulerende voorraad 998.34M Totale voorraad 998,341,633.541354

De huidige marktkapitalisatie van COLORS is $ 117.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COLORS is 998.34M, met een totale voorraad van 998341633.541354. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 117.48K.