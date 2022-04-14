Coinye West (COINYE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Coinye West (COINYE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Coinye West (COINYE) Informatie Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Officiële website: https://coinye.lol/ Koop nu COINYE!

Coinye West (COINYE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Coinye West (COINYE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 459.39K $ 459.39K $ 459.39K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 522.30K $ 522.30K $ 522.30K Hoogste ooit: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0005223 $ 0.0005223 $ 0.0005223 Meer informatie over Coinye West (COINYE) prijs

Coinye West (COINYE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Coinye West (COINYE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COINYE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COINYE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COINYE begrijpt, kun je de live prijs van COINYE token verkennen!

