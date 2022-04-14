Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Coinshift USDC (CSUSDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Coinshift USDC (CSUSDC) Informatie Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Officiële website: https://www.coinshift.xyz/ Koop nu CSUSDC!

Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Coinshift USDC (CSUSDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Totale voorraad: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Circulerende voorraad: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Hoogste ooit: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Laagste ooit: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Huidige prijs: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Meer informatie over Coinshift USDC (CSUSDC) prijs

Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Coinshift USDC (CSUSDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CSUSDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CSUSDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CSUSDC begrijpt, kun je de live prijs van CSUSDC token verkennen!

Prijsvoorspelling van CSUSDC Wil je weten waar je CSUSDC naartoe gaat? Onze CSUSDC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CSUSDC token!

