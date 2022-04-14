Coinmetro (XCM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Coinmetro (XCM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary. Officiële website: https://coinmetro.com/ Whitepaper: https://coinmetro.com/whitepaper/

Coinmetro (XCM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Coinmetro (XCM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M Totale voorraad: $ 316.42M $ 316.42M $ 316.42M Circulerende voorraad: $ 302.27M $ 302.27M $ 302.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.10M $ 19.10M $ 19.10M Hoogste ooit: $ 0.923577 $ 0.923577 $ 0.923577 Laagste ooit: $ 0.01235123 $ 0.01235123 $ 0.01235123 Huidige prijs: $ 0.06037 $ 0.06037 $ 0.06037 Meer informatie over Coinmetro (XCM) prijs

Coinmetro (XCM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Coinmetro (XCM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XCM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XCM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XCM begrijpt, kun je de live prijs van XCM token verkennen!

Prijsvoorspelling van XCM Wil je weten waar je XCM naartoe gaat? Onze XCM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XCM token!

