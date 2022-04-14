COINE (COINE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COINE (COINE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COINE (COINE) Informatie Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io's roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community. Officiële website: https://coine.io/

COINE (COINE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COINE (COINE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.75K $ 15.75K $ 15.75K Totale voorraad: $ 994.58M $ 994.58M $ 994.58M Circulerende voorraad: $ 994.58M $ 994.58M $ 994.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.75K $ 15.75K $ 15.75K Hoogste ooit: $ 0.00031012 $ 0.00031012 $ 0.00031012 Laagste ooit: $ 0.00001078 $ 0.00001078 $ 0.00001078 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over COINE (COINE) prijs

COINE (COINE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COINE (COINE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COINE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COINE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COINE begrijpt, kun je de live prijs van COINE token verkennen!

