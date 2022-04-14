CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CoinDesk DeFi Select Index (DFX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Informatie The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance ("DeFi") Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiële website: https://indices.coindesk.com/indices/dfx

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CoinDesk DeFi Select Index (DFX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 173.25K $ 173.25K $ 173.25K Totale voorraad: $ 92.19K $ 92.19K $ 92.19K Circulerende voorraad: $ 92.19K $ 92.19K $ 92.19K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 173.25K $ 173.25K $ 173.25K Hoogste ooit: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Laagste ooit: $ 0.950398 $ 0.950398 $ 0.950398 Huidige prijs: $ 1.88 $ 1.88 $ 1.88 Meer informatie over CoinDesk DeFi Select Index (DFX) prijs

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CoinDesk DeFi Select Index (DFX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DFX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DFX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DFX begrijpt, kun je de live prijs van DFX token verkennen!

