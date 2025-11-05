CoinBuck (BUCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.62% Prijswijziging (1D) +0.67% Prijswijziging (7D) -14.13%

CoinBuck (BUCK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BUCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BUCK hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BUCK met +0.62% veranderd in het afgelopen uur, +0.67% in de afgelopen 24 uur en -14.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CoinBuck (BUCK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 776.39K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 776.39K Circulerende voorraad 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CoinBuck is $ 776.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BUCK is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 776.39K.