CoinbarPay (CBPAY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.38% Prijswijziging (1D) -4.45% Prijswijziging (7D) -13.57% Prijswijziging (7D) -13.57%

CoinbarPay (CBPAY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CBPAY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CBPAY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00137281, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CBPAY met +0.38% veranderd in het afgelopen uur, -4.45% in de afgelopen 24 uur en -13.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CoinbarPay (CBPAY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 428.18K$ 428.18K $ 428.18K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Circulerende voorraad 3.68B 3.68B 3.68B Totale voorraad 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CoinbarPay is $ 428.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CBPAY is 3.68B, met een totale voorraad van 40000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.65M.