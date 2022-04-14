Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Coin98 Dollar (CUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).

Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Coin98 Dollar (CUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.99K Totale voorraad: $ 37.51K Circulerende voorraad: $ 37.51K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.99K Hoogste ooit: $ 1.27 Laagste ooit: $ 0.446195 Huidige prijs: $ 0.8528

Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Coin98 Dollar (CUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van CUSD Wil je weten waar je CUSD naartoe gaat? Onze CUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

