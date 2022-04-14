Cogito Finance (CGV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cogito Finance (CGV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cogito Finance (CGV) Informatie Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Officiële website: https://www.cogito.finance/ Whitepaper: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Koop nu CGV!

Cogito Finance (CGV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cogito Finance (CGV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 355.46K $ 355.46K $ 355.46K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 89.41M $ 89.41M $ 89.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Hoogste ooit: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 Laagste ooit: $ 0.00315063 $ 0.00315063 $ 0.00315063 Huidige prijs: $ 0.00397576 $ 0.00397576 $ 0.00397576 Meer informatie over Cogito Finance (CGV) prijs

Cogito Finance (CGV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cogito Finance (CGV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CGV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CGV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CGV begrijpt, kun je de live prijs van CGV token verkennen!

Prijsvoorspelling van CGV Wil je weten waar je CGV naartoe gaat? Onze CGV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CGV token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!