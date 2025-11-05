Cofinex (CNX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.294964 $ 0.294964 $ 0.294964 24u laag $ 0.349878 $ 0.349878 $ 0.349878 24u hoog 24u laag $ 0.294964$ 0.294964 $ 0.294964 24u hoog $ 0.349878$ 0.349878 $ 0.349878 Hoogste prijs ooit $ 0.500327$ 0.500327 $ 0.500327 Laagste prijs $ 0.04504196$ 0.04504196 $ 0.04504196 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -11.39% Prijswijziging (7D) +38.68% Prijswijziging (7D) +38.68%

Cofinex (CNX) real-time prijs is $0.309974. De afgelopen 24 uur werd er CNX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.294964 en een hoogtepunt van $ 0.349878, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CNX hoogste prijs aller tijden is $ 0.500327, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04504196 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CNX met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -11.39% in de afgelopen 24 uur en +38.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cofinex (CNX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.15M$ 20.15M $ 20.15M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 154.99M$ 154.99M $ 154.99M Circulerende voorraad 65.00M 65.00M 65.00M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Cofinex is $ 20.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CNX is 65.00M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 154.99M.