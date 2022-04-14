coffeecoin (COFFEECOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in coffeecoin (COFFEECOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

coffeecoin (COFFEECOIN) Informatie CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency. Officiële website: https://www.coffeecoinlabs.com

coffeecoin (COFFEECOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor coffeecoin (COFFEECOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 113.75K Totale voorraad: $ 999.75M Circulerende voorraad: $ 944.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.38K Hoogste ooit: $ 0.00018886 Laagste ooit: $ 0.00005437 Huidige prijs: $ 0.00012081

coffeecoin (COFFEECOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van coffeecoin (COFFEECOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COFFEECOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COFFEECOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COFFEECOIN begrijpt, kun je de live prijs van COFFEECOIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van COFFEECOIN Wil je weten waar je COFFEECOIN naartoe gaat? Onze COFFEECOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

