CODY (CODY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.09% Prijswijziging (1D) -5.15% Prijswijziging (7D) -24.07% Prijswijziging (7D) -24.07%

CODY (CODY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CODY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CODY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CODY met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, -5.15% in de afgelopen 24 uur en -24.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CODY (CODY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 794.64K$ 794.64K $ 794.64K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Circulerende voorraad 76.59B 76.59B 76.59B Totale voorraad 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CODY is $ 794.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CODY is 76.59B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.04M.