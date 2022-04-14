CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CodeCraft AI (CRAFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CodeCraft AI (CRAFT) Informatie Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Officiële website: https://codecraft.name/

CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CodeCraft AI (CRAFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.14K $ 21.14K $ 21.14K Totale voorraad: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Circulerende voorraad: $ 964.92M $ 964.92M $ 964.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.90K $ 21.90K $ 21.90K Hoogste ooit: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CodeCraft AI (CRAFT) prijs

CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CodeCraft AI (CRAFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRAFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRAFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRAFT begrijpt, kun je de live prijs van CRAFT token verkennen!

