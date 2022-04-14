COCO Community (COCO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COCO Community (COCO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COCO Community (COCO) Informatie COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of "worthless memes as community tokens", combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class "community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Officiële website: https://coredaococo.org

COCO Community (COCO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COCO Community (COCO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.78K $ 4.78K $ 4.78K Totale voorraad: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Circulerende voorraad: $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K Hoogste ooit: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 Laagste ooit: $ 0.0013724 $ 0.0013724 $ 0.0013724 Huidige prijs: $ 0.00563393 $ 0.00563393 $ 0.00563393 Meer informatie over COCO Community (COCO) prijs

COCO Community (COCO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COCO Community (COCO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COCO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COCO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COCO begrijpt, kun je de live prijs van COCO token verkennen!

Prijsvoorspelling van COCO Wil je weten waar je COCO naartoe gaat? Onze COCO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

