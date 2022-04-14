COAL (COAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COAL (COAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COAL (COAL) Informatie COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics. Officiële website: https://minechain.gg/ Koop nu COAL!

COAL (COAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COAL (COAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 114.51K Totale voorraad: $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 114.51K Hoogste ooit: $ 0.345779 Laagste ooit: $ 0.003365 Huidige prijs: $ 0.00545285 Meer informatie over COAL (COAL) prijs

COAL (COAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COAL (COAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COAL begrijpt, kun je de live prijs van COAL token verkennen!

Prijsvoorspelling van COAL Wil je weten waar je COAL naartoe gaat? Onze COAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COAL token!

