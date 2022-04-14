CNNS (CNNS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CNNS (CNNS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain's advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. These mechanisms help break the barrier between content communities, facilitate the fairness of revenue share and improve the effectiveness of user acquisition and incentive program. CNN Platform has built strategic partnership with NewsDog, the NO.1 news app in India to create a new chapter in India and global content market. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs

Officiële website: https://cnns.io/

CNNS (CNNS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CNNS (CNNS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 148.98K $ 148.98K $ 148.98K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 846.87K $ 846.87K $ 846.87K Hoogste ooit: $ 0.01736593 $ 0.01736593 $ 0.01736593 Laagste ooit: $ 0.00003039 $ 0.00003039 $ 0.00003039 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CNNS (CNNS) prijs

CNNS (CNNS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CNNS (CNNS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CNNS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CNNS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CNNS begrijpt, kun je de live prijs van CNNS token verkennen!

Prijsvoorspelling van CNNS

