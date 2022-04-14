CMX Agent (CMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CMX Agent (CMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CMX Agent (CMX) Informatie

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

Officiële website: https://cmxagent.com
Whitepaper: https://docs.cmxagent.com

CMX Agent (CMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CMX Agent (CMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 157.96K $ 157.96K $ 157.96K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 902.75M $ 902.75M $ 902.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 174.98K $ 174.98K $ 174.98K Hoogste ooit: $ 0.00467669 $ 0.00467669 $ 0.00467669 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017498 $ 0.00017498 $ 0.00017498 Meer informatie over CMX Agent (CMX) prijs

CMX Agent (CMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CMX Agent (CMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CMX begrijpt, kun je de live prijs van CMX token verkennen!

Prijsvoorspelling van CMX

Wil je weten waar je CMX naartoe gaat? Onze CMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

